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«Динамо» предлагали заменить Хохлова на Карреру
Metaratings
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В июне 2019 года «Динамо» продлило контракт с Хохловым, а уже через месяц начались разговоры, что столичному клубу предлагают другого тренера.В источнике
Подробнее о событии
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Каррера мог возглавить московское «Динамо»

ProstoProSport 12:45 
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Хохлов сообщил, что Каррера мог возглавить «Динамо»

Sport.ru 12:44
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«Динамо» предлагали заменить Хохлова на Карреру

Спорт день за днем 12:40
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