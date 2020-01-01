НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеСКА обменял права на хоккеиста Прохоркина в «Металлург»Кашшаи ответил владельцу «Спартака» Федуну на слова про ВилковаЭкс-игрок «Зенита» Маурисио получит российский паспортХованцев заменил Польховского в сборной России по биатлонуМОК аннулировал результат женской сборной России по хоккею на ОИ-2014Спорт день за днем«Динамо» предлагали заменить Хохлова на КарреруMetaratings4MetaratingsФутбол РоссииBookmaker-ratings.ruСпорт день за днемВ июне 2019 года «Динамо» продлило контракт с Хохловым, а уже через месяц начались разговоры, что столичному клубу предлагают другого тренера.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Каррера мог возглавить московское «Динамо»ProstoProSport 12:45 Хохлов сообщил, что Каррера мог возглавить «Динамо»Sport.ru 12:44«Динамо» предлагали заменить Хохлова на КарреруСпорт день за днем 12:40рекламаГлавноеСКА обменял права на хоккеиста Прохоркина в «Металлург»Кашшаи ответил владельцу «Спартака» Федуну на слова про ВилковаЭкс-игрок «Зенита» Маурисио получит российский паспортХованцев заменил Польховского в сборной России по биатлонуМОК аннулировал результат женской сборной России по хоккею на ОИ-2014Новости