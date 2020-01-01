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«Динамо» предложило контракты восьми футболистам
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По данным «СЭ», «Динамо» предложило восьми футболистам, у которых в мае-июне истекают соглашения, продлить их на прежних условиях до конца сезона.В источнике
Подробнее о событии
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«Динамо» предложило футболистам продлить истекающие соглашения

ProstoProSport 10:45 
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«Динамо» предложило новые контракты 8 игрокам

Евро-футбол.ру 10:40
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«Динамо» предложило восьмерым игрокам продлить контракт до конца сезона

ODDS.ru 10:30
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