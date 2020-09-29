«Динамо» приняло отставку Новикова, Кульчий стал врио главного тренера

"Динамо" приняло отставку главного тренера Кирилла Новикова. Об этом сообщает сайт футбольного клуба. Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Александр Кульчий.

С чего всё начиналось