«Динамо» приняло отставку Новикова, Кульчий стал врио главного тренера

Кирилл Новиков покинул пост главного тренера московского футбольного клуба "Динамо", временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Александр Кульчий, сообщается на сайте команды. В понедельник "Динамо" в матче 9-го тура чемпионата России уступило подмосковным "Химкам" – 0:1.