«Динамо» подтвердило отставку Новикова

Московское "Динамо" официально сообщило о том, что Кирилл Новиков покинул пост главного тренера. Специалист подал в отставку 28 сентября. Бело-голубые предложили 39-летнему Новикову остаться в системе клуба.