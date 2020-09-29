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«Динамо» подтвердило отставку Новикова
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Московское "Динамо" официально сообщило о том, что Кирилл Новиков покинул пост главного тренера. Специалист подал в отставку 28 сентября. Бело-голубые предложили 39-летнему Новикову остаться в системе клуба.В источнике
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С чего всё начиналось
На следующий день после поражения в девятом туре чемпионата России от новичка высшего дивизиона «Химок» — 0:1 — главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков через Instagram сообщил, что подал в отставку, «еще раз спокойно обдумав события этого месяца», которые включали в том числе «болезненные поражения» в различных турнирах.
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