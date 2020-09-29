Новиков объявил об уходе с поста главного тренера «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков объявил о своей отставке. «Ещё раз спокойно обдумав события этого месяца, включавшие наши болезненные поражения в Лиге Европы и последнем матче РПЛ, я принял решение подать в отставку», — написал Новиков в своём Instagram.