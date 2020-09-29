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Новиков объявил об уходе с поста главного тренера «Динамо»
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Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков объявил о своей отставке. «Ещё раз спокойно обдумав события этого месяца, включавшие наши болезненные поражения в Лиге Европы и последнем матче РПЛ, я принял решение подать в отставку», — написал Новиков в своём Instagram.В источнике
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С чего всё начиналось
На следующий день после поражения в девятом туре чемпионата России от новичка высшего дивизиона «Химок» — 0:1 — главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков через Instagram сообщил, что подал в отставку, «еще раз спокойно обдумав события этого месяца», которые включали в том числе «болезненные поражения» в различных турнирах.
Коммерсантъ 08:44
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