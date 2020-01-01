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«Динамо» признано чемпионом молодежного первенства
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Руководство РПЛ приняло решение о досрочном завершении молодежного розыгрыша.В источнике
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Московское «Динамо» объявлено чемпионом молодёжного первенства РПЛ

Sport.ru 11:15
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Московское «Динамо» признали победителем молодежного первенства

Советский спорт 10:57
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«Динамо» признано победителем молодежного первенства в сезоне-2019/20

Матч ТВ 10:46
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