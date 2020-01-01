«Динамо» продало Шунича в китайский «Бэйцзин»

31-летний босниец Тони Шунич перешёл в "Динамо" из немецкого "Штутгарта" в 2017 году. В нынешнем сезоне футболист 2 раза появился на поле в матчах Премьер-Лиги и забил 1 гол.