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Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру
«Динамо» продало защитника Кадара в китайский клуб
УНИАН
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Киевское «Динамо» рассталось с 29-летним венгерским защитником Тамашем Кадаром. Футболист был продан в китайский клуб «Шаньдун Лунэн». Об этом рапортует пресс-служба украинского гранда.В источнике
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