«Динамо» продало защитника Кадара в китайский клуб

Киевское «Динамо» рассталось с 29-летним венгерским защитником Тамашем Кадаром. Футболист был продан в китайский клуб «Шаньдун Лунэн». Об этом рапортует пресс-служба украинского гранда.