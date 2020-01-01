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«Динамо» продлило контракты с восемью футболистами до конца сезона
Футбол России
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«Динамо» на своём официальном сайте сообщило о продлении контракта с восемью футболистами до окончания нынешнего сезона.В источнике
Подробнее о событии
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«Динамо» продлило контракты с 8 игроками. Среди них Рыков, Нойштедтер, Юсупов и Панченко

Футбол России 05:45
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«Динамо» продлило контракты с восемью футболистами до конца сезона

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«Динамо» продлило контракты с восемью футболистами до конца сезона

Metaratings 05:40
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