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«Динамо» вылетело из Лиги Европы
Чемпионат
  • МИР 242:40
  • Пятый канал0:21
Футболисты московского «Динамо» проиграли тбилисскому «Локомотиву» в матче второго квалификационного раунда футбольной Лиги Европы и выбыли из розыгрыша турнира.В источнике
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«Динамо» проиграло «Локомотиву» из Тбилиси в квалификации Лиги Европы

Матч ТВ 14:56
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Александр Бубнов: «С учетом вкладываемых в «Динамо» денег вылет из Лиги Европы таким образом – это позор!»

Sportbox.RU 15:18
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«Динамо» проиграло тбилисскому «Локомотиву» во втором квалификационном раунде Лиги Европы

ТАСС Спорт 14:56
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