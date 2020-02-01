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«Ростов» прошел лицензирование УЕФА и РФС
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«Ростов» в Twitter сообщил о получении лицензии УЕФА и РФС.В источнике
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«Ростов» получил лицензию УЕФА и РФС на сезон 2020/21

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«Ростов» прошел лицензирование УЕФА и РФС

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