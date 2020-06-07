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«Локомотив» и «Динамо» проведут сегодня товарищеский матч
Metaratings
  • Metaratings
  • Piter.tv
  • Спорт-Экспресс
«Динамо» и "Локомотив" сегодня решили провести контрольную встречу, которая состоится в Черкизово. Начало в 17:00 по московскому времени.В источнике
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«Локомотив» и «Динамо» проведут сегодня товарищеский матч

Soccer.ru 08:57 
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«Локомотив» и «Динамо» проведут 7 июня товарищеский матч в Черкизово

Sport24.ru 08:50 
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Сегодня «Динамо» и «Локо» сыграют матч. По просьбе «железнодорожников» трансляции не будет

Футбол России 08:43
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