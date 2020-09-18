«Динамо» рассматривает Бердыева на пост главного тренера команды

По информации источника, окончательное решение об увольнении Кирилла Новикова еще не принято. Однако руководство "Динамо" уже рассматривает три кандидата на его место. Это Дмитрий Парфенов, Желько Бувач и Курбан Бердыев.