«Динамо» рассматривает Бердыева на пост главного тренера команды
По информации источника, окончательное решение об увольнении Кирилла Новикова еще не принято. Однако руководство "Динамо" уже рассматривает три кандидата на его место. Это Дмитрий Парфенов, Желько Бувач и Курбан Бердыев.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «СЭ», основным претендентом на пост главного тренера московского «Динамо» является Курбан Бердыев. Кирилл Новиков в ближайшее время, скорее всего, будет отправлен в отставку. В четверг, 17 сентября, команда из Москвы уступила "Локомотиву" из Тбилиси в отборе Лиги Европы (1:2).
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