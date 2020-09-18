НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
RuNews24.ruRuNews24.ru
«Динамо» рассматривает Бердыева на пост главного тренера команды
RT на русском
  • RT на русском
  • iReactor
  • Аргументы и Факты
  • Inkazan
  • Тульский футбол
  • Евро-футбол.ру
  • Soccernews.ru
  • NewInform
  • Татар-информ
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Газета.Ru
  • Turkmenportal
  • Спорт день за днем
  • Нева Спорт
  • Спорт-Экспресс
  • Kazanfirst.ru
  • LiveSport.ru
  • Реальное время
  • Soccer.ru
  • Спорт БИЗНЕС Online
  • Матч ТВ
  • ODDS.ru
  • Sports.ru
По информации источника, окончательное решение об увольнении Кирилла Новикова еще не принято. Однако руководство "Динамо" уже рассматривает три кандидата на его место. Это Дмитрий Парфенов, Желько Бувач и Курбан Бердыев.В источнике
23
С чего всё начиналось
alt

Бердыев — основной кандидат на пост тренера «Динамо»

Как стало известно «СЭ», основным претендентом на пост главного тренера московского «Динамо» является Курбан Бердыев. Кирилл Новиков в ближайшее время, скорее всего, будет отправлен в отставку. В четверг, 17 сентября, команда из Москвы уступила "Локомотиву" из Тбилиси в отборе Лиги Европы (1:2).
Спорт-Экспресс вчера в 18:29
Подробнее о событии
alt

Московское «Динамо» рассматривает кандидатуру Дмитрия Парфёнова

Тульский футбол 12:00
alt

Прагматизм вместо нервов. Что может дать Бердыев «Динамо»?

Спорт-Экспресс 10:05
alt

«Динамо» рассматривает три кандидатуры на пост главного тренера

Soccernews.ru 03:19
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости