RT на русском«Динамо» разгромило «СКА-Хабаровск» в товарищеском футбольном матчеМосковское «Динамо» обыграло «СКА-Хабаровск» в товарищеском футбольном матче.RT на русскомДубль в составе «Динамо» оформил Даниил Фомин.Sport24.ruВ составе победителей отличились Константин Тюкавин и Даниил Фомин, который оформил дубль, забив один мяч с 11-метровой отметки.Матч ТВПо итогам прошлого сезона РПЛ «Динамо» заняло 3-е место.Soccer.ruЧитать далееСвернутьBetassistИноПроСпортПлеймейкерФутбол РоссииInc-news.ruФАНSports.ruSoccer.ruКомсомольская Правда - СпортLiveResult.RuSport24.ruРИА НовостиNewInformАиФ ХабаровскODDS.ruРБК спортRT на русскомПодробнее о событии«Динамо» — «СКА-Хабаровск»: результат матча, кто победил, какой счёт, кто забилЧемпионат22:31Дубль Фомина принёс «Динамо» победу над «СКА-Хабаровск»Betassistвчера в 13:34Футболисты «Динамо» разгромили «СКА-Хабаровск» в товарищеском матчеРИА Новостивчера в 12:49«Динамо» разгромило «СКА-Хабаровск» в товарищеском матчеСпорт-Экспрессвчера в 12:39«Динамо» разгромило «СКА-Хабаровск» в товарищеском матчеМатч ТВвчера в 12:34«Динамо» победило «СКА-Хабаровск» с дублем Фомина и голом ТюкавинаФутбол Россиивчера в 12:32Дубль Фомина помог «Динамо» обыграть «СКА-Хабаровск» в товарищеском матчеСоветский спортвчера в 12:19Показать ещёОценить6