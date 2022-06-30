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«Динамо» разгромило «СКА-Хабаровск» в товарищеском футбольном матче

Московское «Динамо» обыграло «СКА-Хабаровск» в товарищеском футбольном матче.
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Дубль в составе «Динамо» оформил Даниил Фомин.
Sport24.ru
В составе победителей отличились Константин Тюкавин и Даниил Фомин, который оформил дубль, забив один мяч с 11-метровой отметки.
Матч ТВ
По итогам прошлого сезона РПЛ «Динамо» заняло 3-е место.
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«Динамо» — «СКА-Хабаровск»: результат матча, кто победил, какой счёт, кто забил
Чемпионат22:31
Дубль Фомина принёс «Динамо» победу над «СКА-Хабаровск»
Betassistвчера в 13:34
Футболисты «Динамо» разгромили «СКА-Хабаровск» в товарищеском матче
РИА Новостивчера в 12:49
«Динамо» разгромило «СКА-Хабаровск» в товарищеском матче
Спорт-Экспрессвчера в 12:39
«Динамо» разгромило «СКА-Хабаровск» в товарищеском матче
Матч ТВвчера в 12:34
«Динамо» победило «СКА-Хабаровск» с дублем Фомина и голом Тюкавина
Футбол Россиивчера в 12:32
Дубль Фомина помог «Динамо» обыграть «СКА-Хабаровск» в товарищеском матче
Советский спортвчера в 12:19

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