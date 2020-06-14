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«Динамо» разгромило «Спартак» в товарищеском матче
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Московское «Динамо» одержало разгромную победу над столичным «Спартаком» в контрольном матче. Встреча, прошедшая в закрытом режиме на стадионе «Спартака», завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей. Победу «Динамо» принесли голы Сергея Паршивлюка, Кирилла Панченко и Клинтона Н'Жье, оформившего дубль.В источнике
С чего всё начиналось
«Динамо» одержало крупную победу со счётом 4:1 в товарищеском матче со «Спартаком», сообщил главный тренер бело-голубых Кирилл Новиков на своей странице в «Инстаграме».
Чемпионат 11:13
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«Динамо» разгромило «Спартак» в контрольном матче

Советский спорт 11:41
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«Динамо» разгромило «Спартак» в контрольном матче

Sport24.ru 11:20 
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«Динамо» разгромило «Спартак» в товарищеском матче, Н’Жье оформил дубль

Чемпионат 11:13
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