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«Динамо» разгромило «Тамбов» в матче молодежного первенства России
Московское "Динамо" одержало крупную победу над "Тамбовом" в домашнем матче 21-го тура первенства России по футболу среди молодежных команд.В источнике
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«Динамо» разгромило «Тамбов» и увеличило отрыв от второго места в молодёжном первенстве

Чемпионат 08:02
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«Динамо» разгромило «Тамбов» в молодежном первенстве

Sport24.ru 07:58 
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Молодежный состав «Динамо» дома обыграл «Тамбов»

Матч ТВ 07:54
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