«Динамо» разрешили сыграть с «Сочи» в РПЛ основным составом
Московское "Динамо" получило разрешение от Роспотребнадзора на участие основной команды в выездном матче 25-го тура чемпионата России по футболу против "Сочи", сообщается на странице "бело-голубых" в Twitter. Все игроки москвичей сдали отрицательные тесты на наличие коронавирусной инфекции.В источнике
С чего всё начиналось
Московское «Динамо» получило разрешение сыграть основным составом против «Сочи» в матче 25-го тура чемпионата России, сообщается на официальной странице столичного клуба в Twitter.