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«Динамо» разрешили сыграть с «Сочи» в РПЛ основным составом
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Московское "Динамо" получило разрешение от Роспотребнадзора на участие основной команды в выездном матче 25-го тура чемпионата России по футболу против "Сочи", сообщается на странице "бело-голубых" в Twitter. Все игроки москвичей сдали отрицательные тесты на наличие коронавирусной инфекции.В источнике
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С чего всё начиналось
Московское «Динамо» получило разрешение сыграть основным составом против «Сочи» в матче 25-го тура чемпионата России, сообщается на официальной странице столичного клуба в Twitter.
Газета.Ru 03:59
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«Динамо» вылетело на игру с «Сочи». Новиков взял 22 футболиста

Sport24.ru 08:59 
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«Динамо» отправилось на игру с «Сочи»

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