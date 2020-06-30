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«Динамо» разрешили сыграть с «Сочи» в РПЛ основным составом
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Московское "Динамо" получило разрешение от Роспотребнадзора на участие основной команды в выездном матче 25-го тура чемпионата России по футболу против "Сочи", сообщается на странице "бело-голубых" в Twitter. Все игроки москвичей сдали отрицательные тесты на наличие коронавирусной инфекции.В источнике
С чего всё начиналось
Московское «Динамо» получило разрешение сыграть основным составом против «Сочи» в матче 25-го тура чемпионата России, сообщается на официальной странице столичного клуба в Twitter.
Газета.Ru 03:59
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Роспотребнадзор разрешил «Динамо» выставить основной состав на матч с «Сочи»

Sport.ru 05:18
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Роспотребнадзор разрешил «Динамо» играть с «Сочи»

Sports.ru 04:07
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«Динамо» разрешили сыграть с «Сочи» основным составом

Sport24.ru 04:03 
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