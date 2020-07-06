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«Динамо» изолировалось на базе до конца чемпионата
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Столичное "Динамо" изолировалось на клубной базе в Новогорске до конца нынешнего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).В источнике
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«Динамо» закрылось на карантин на базе до конца чемпионата

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