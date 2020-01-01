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«Динамо» собирается подписать двух игроков «Енисея»
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Сообщается, что московское "Динамо" собирается подписать двух воспитанников "Енисея".В источнике
Подробнее о событии
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«Динамо» близко к подписанию двух игроков «Енисея»

Sports.ru 04:59
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«Динамо» хочет подписать двух молодых игроков «Енисея»

Матч ТВ 04:57
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«Динамо» хочет подписать двух молодых игроков «Енисея»

Sportbox.RU 04:57
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