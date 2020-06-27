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Российская газетаРоссийская газета
«Динамо» сыграет с ЦСКА основным составом в матче РПЛ
Комсомольская правда
  • Телеканал 360°0:22
Московское "Динамо" объявило, что в сегодняшней встрече 24-го тура чемпионата России с ЦСКА сыграет основным составом. Заявление приводится в Twitter клуба.В источнике
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