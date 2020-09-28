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«Химки» обыграли «Динамо» в матче РПЛ
Комсомольская правда
  • Москва 245:09
Подмосковные «Химки» обыграли столичное «Динамо» в матче девятого тура чемпионата России по футболу. Встреча, проходившая на «Арене-Химки», завершилась со счетом 1:0 (Ломовицкий, 19).В источнике
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«Химки» одержали первую победу в сезоне РПЛ, обыграв на своем поле «Динамо»

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«Динамо» проиграло «Химкам» в гостевом матче РПЛ

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Первая победа «Химок» после возвращения в РПЛ - видео

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