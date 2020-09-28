«Химки» обыграли «Динамо» в матче РПЛ

Подмосковные «Химки» обыграли столичное «Динамо» в матче девятого тура чемпионата России по футболу. Встреча, проходившая на «Арене-Химки», завершилась со счетом 1:0 (Ломовицкий, 19).