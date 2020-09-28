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«Динамо» сыграет в белом комплекте формы с «Химками»
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Пресс-служба «Динамо» сообщает, что команда сыграет в белом с «Химками» в рамках 9-го тура Тинькофф РПЛ.В источнике
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«Динамо» выиграло один матч из последних пяти и проиграло три

Sports.ru 13:56
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«Динамо» сыграет в белом комплекте формы с «Химками»

Спорт-Экспресс 04:25
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Футбол 27 сентября. Химки – Динамо. Прогнозы на матч РПЛ от экспертов БК «БалтБет»

Букмекеры.рф вчера в 15:05
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