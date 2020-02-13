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«Динамо» сыграл вничью с «Кайратом» в товарищеском матче
PROСПОРТ Казахстан
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Футболисты московского "Динамо" сыграли вничью с казахстанским "Кайратом" в товарищеском матче на сборе в Турции.В источнике
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Гол Игбуна с передачи Комличенко принес «Динамо» ничью в матче с «Кайратом»

Sportbox.RU 10:58
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«Динамо» сыграло вничью с «Кайратом»

Спорт-Экспресс 10:58
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Московское «Динамо» сыграло вничью с «Кайратом» в товарищеском матче

Чемпионат 10:54
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