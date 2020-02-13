НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеСборная России заняла шестое место в смешанной эстафете на ЧМ-2020Панарин и Бучневич помогли «Рейнджерс» обыграть «Миннесоту»«Милан» сыграл вничью с «Ювентусом» в матче полуфинала Кубка ИталииАгент Кокорина подтвердил переход футболиста в «Сочи»Гол Овечкина назвали лучшим в истории НХЛРИА Новости«Динамо» сыграл вничью с «Кайратом» в товарищеском матчеЛитер7ЛитерPROСПОРТ КазахстанФутбол РоссииTengrinews.kzBookmaker-ratings.ruSportbox.RUSoccernews.ruФутболисты московского "Динамо" сыграли вничью с казахстанским "Кайратом" в товарищеском матче на сборе в Турции.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Гол Игбуна с передачи Комличенко принес «Динамо» ничью в матче с «Кайратом»Sportbox.RU 10:58«Динамо» сыграло вничью с «Кайратом»Спорт-Экспресс 10:58Московское «Динамо» сыграло вничью с «Кайратом» в товарищеском матчеЧемпионат 10:54рекламаГлавноеСборная России заняла шестое место в смешанной эстафете на ЧМ-2020Панарин и Бучневич помогли «Рейнджерс» обыграть «Миннесоту»«Милан» сыграл вничью с «Ювентусом» в матче полуфинала Кубка ИталииАгент Кокорина подтвердил переход футболиста в «Сочи»Гол Овечкина назвали лучшим в истории НХЛНовости