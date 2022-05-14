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«Динамо» сыграло вничью с «Локомотивом» в матче чемпионата России по футболу

"Динамо" сыграло вничью с "Локомотивом" в столичном дерби в рамках 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
РИА Новости
Встреча завершилась со счетом 3:3. В первом тайме на голы динамовцев Федора Смолова, Арсена Захаряна и Даниила Фомина (с пенальти) хозяева ответили точным ударом Тина Едвая.
Матч ТВ
Во второй половине игры мячи форвардов Яна Кухты и Гирано Керка принесли «Локомотиву» ничью.
Матч ТВ
"Динамо" набрало 53 очка и перед последним туром вернулись на вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, обогнав "Сочи" (53 очка).
РИА Новости

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