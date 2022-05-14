РИА Новости«Динамо» сыграло вничью с «Локомотивом» в матче чемпионата России по футболу"Динамо" сыграло вничью с "Локомотивом" в столичном дерби в рамках 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).РИА НовостиВстреча завершилась со счетом 3:3. В первом тайме на голы динамовцев Федора Смолова, Арсена Захаряна и Даниила Фомина (с пенальти) хозяева ответили точным ударом Тина Едвая.Матч ТВВо второй половине игры мячи форвардов Яна Кухты и Гирано Керка принесли «Локомотиву» ничью.Матч ТВ"Динамо" набрало 53 очка и перед последним туром вернулись на вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, обогнав "Сочи" (53 очка).РИА НовостиЧитать далееСвернутьВидеоФотоАвтовоспроизведениеМоя Москва.онлайнLife.ruПодробнее о событии«Локомотив» ушёл от поражения в матче с «Динамо», проигрывая 1:3 после первого таймаSport.ruвчера в 11:37«Динамо» сыграло вничью с «Локомотивом» в матче 29-го тура РПЛ со счетом 3:3Lenta.ruвчера в 11:30«Локомотив» сыграл вничью с «Динамо» в матче РПЛ, отыгравшись с 1:3Матч ТВвчера в 11:26«Динамо» сыграло вничью с «Локомотивом» в матче чемпионата России по футболуРИА Новостивчера в 11:25«Локомотив» сыграл вничью с «Динамо», отыграв два мяча в игре РПЛMetaratingsвчера в 11:23«Динамо» в четвертый раз подряд не сумело одержать победу в матче чемпионата РоссииSports.ruвчера в 11:28Голевой обмен «Локомотива» и «Динамо»: кадры дерби МосквыСпорт-Экспрессвчера в 12:45Показать ещёОценить43