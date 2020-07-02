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«Сочи» и «Динамо» сыграли вничью в матче РПЛ
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Клуб "Сочи" сыграл вничью с московским "Динамо" со счетом 1:1 в 25-м туре чемпионата России по футболу.В источнике
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Подробнее о событии
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Кокорин помог ФК «Сочи» сравнять счет в матче с московским «Динамо»

Кубань 24 00:59
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Кокорин о ничьей с «Динамо»: «Спасибо «Сочи», что бились до конца💪»

Sports.ru 01:57
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Кокорин: спасибо команде «Сочи», что бились до конца

Футбол России 02:19
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