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«Динамо» сыграло вничью с «Сочи» в матче РПЛ
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Московское "Динамо" сыграло вничью с "Сочи" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 1:1. В составе "бело-голубых" отличился Николай Комличенко.В источнике
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Кокорин: «Спасибо команде „Сочи“, что бились до конца»

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Кокорин: спасибо команде «Сочи», что бились до конца

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Кокорин о ничьей с «Динамо»: «Спасибо «Сочи», что бились до конца💪»

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