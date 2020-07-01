«Динамо» сыграло вничью с «Сочи» в матче РПЛ

Московское "Динамо" сыграло вничью с "Сочи" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 1:1. В составе "бело-голубых" отличился Николай Комличенко.