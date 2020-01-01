«Динамо» обошло «Десну» в таблице УПЛ

«Динамо» в оставшихся двух турах сыграет с «Зарей» и «Колосом», «Заря» – с «Динамо» и «Десной», а «Десна» – с «Александрией» и «Зарей». «Динамо» и «Десна» потеряли очки.