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«Динамо» обошло «Десну» в таблице УПЛ
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«Динамо» в оставшихся двух турах сыграет с «Зарей» и «Колосом», «Заря» – с «Динамо» и «Десной», а «Десна» – с «Александрией» и «Зарей». «Динамо» и «Десна» потеряли очки.В источнике
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«Динамо» упустило победу над «Александрией», «Шахтер» разобрался с «Десной»

Bookmaker-ratings.ru 14:27
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