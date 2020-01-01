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«Динамо» закрыли на базе до конца сезона
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По информации «СЭ», столичное «Динамо» в полном составе продолжит жить на базе в Новогорске до конца текущего сезона.В источнике
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