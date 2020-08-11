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Газета.RuГазета.Ru
«Динамо» заплатит за хорвата Моро €7 млн
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Как пишет журналист Константин Алексеев в своем Telegram-канале, бело-голубые заплатят за 22-летнего футболиста €7 млн, эта сумма впоследствии может увеличиться за счет успехов Моро в клубе, при этом она не все равно не достигнет больше €10 млн.В источнике
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С чего всё начиналось
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Никола Моро проходит медосмотр для «Динамо»

Сообщалось, что сумма трансфера составит € 10 млн, а также что в борьбе за полузащитника бело-голубые опередили киевское «Динамо» (Украина), которое предлагало за игрока € 7 млн. Моро является воспитанником загребского «Динамо» и защищает цвета клуба с 2015 года.
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