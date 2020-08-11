«Динамо» заплатит за хорвата Моро €7 млн

Как пишет журналист Константин Алексеев в своем Telegram-канале, бело-голубые заплатят за 22-летнего футболиста €7 млн, эта сумма впоследствии может увеличиться за счет успехов Моро в клубе, при этом она не все равно не достигнет больше €10 млн.