«Динамо» заплатит за хорвата Моро €7 млн
Как пишет журналист Константин Алексеев в своем Telegram-канале, бело-голубые заплатят за 22-летнего футболиста €7 млн, эта сумма впоследствии может увеличиться за счет успехов Моро в клубе, при этом она не все равно не достигнет больше €10 млн.В источнике
С чего всё начиналось
Сообщалось, что сумма трансфера составит € 10 млн, а также что в борьбе за полузащитника бело-голубые опередили киевское «Динамо» (Украина), которое предлагало за игрока € 7 млн. Моро является воспитанником загребского «Динамо» и защищает цвета клуба с 2015 года.
Футбол России вчера в 16:51
Soccernews.ru вчера в 16:15