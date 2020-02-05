«Динамо» запретили регистрировать новых футболистов

Московсому "Динамо" запретили регистрировать новых игроков. Как сообщает сайт РФС, палата по разрешению споров удовлетворила иск экс-игрока "Динамо" Рамиля Шейдаева, с которым ранее клуб разорвал соглашение.