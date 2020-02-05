«Динамо» запретили регистрировать новых футболистов
Московсому "Динамо" запретили регистрировать новых игроков. Как сообщает сайт РФС, палата по разрешению споров удовлетворила иск экс-игрока "Динамо" Рамиля Шейдаева, с которым ранее клуб разорвал соглашение.В источнике
С чего всё начиналось
Как сообщает пресс-служба РФС, заявление Шейдаева в отношении «Динамо» о признании расторжения трудового договора без обоснованных причин, а также о взыскании компенсации за расторжение трудового договора было удовлетворено частично.