РФС запретил «Динамо» регистрировать новых игроков

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) запретила московскому "Динамо" регистрировать новых футболистов. Об этом сообщает пресс-служба РФС. Причиной запрета являются нарушения "Динамо" при расторжении контракта с нападающим Рамилем Шейдаевым.