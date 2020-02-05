«Динамо» запретили регистрировать новых футболистов
Московсому "Динамо" запретили регистрировать новых игроков. Как сообщает сайт РФС, палата по разрешению споров удовлетворила иск экс-игрока "Динамо" Рамиля Шейдаева, с которым ранее клуб разорвал соглашение.В источнике
С чего всё начиналось
Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) вынесла запрет московскому «Динамо» регистрировать новых игроков за нарушения при расторжении контракта с футболистом Рамилем Шейдаевым, сообщается на сайте РФС.