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«Динамо» запретили регистрировать новых футболистов
Нижегородская Правда
  • Телеканал 360°2:34
  • Мой Брянск0:49
Московсому "Динамо" запретили регистрировать новых игроков. Как сообщает сайт РФС, палата по разрешению споров удовлетворила иск экс-игрока "Динамо" Рамиля Шейдаева, с которым ранее клуб разорвал соглашение.В источнике
С чего всё начиналось
Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) вынесла запрет московскому «Динамо» регистрировать новых игроков за нарушения при расторжении контракта с футболистом Рамилем Шейдаевым, сообщается на сайте РФС.
Коммерсантъ вчера в 13:23
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