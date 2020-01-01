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Филипп был прооперирован в Германии
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Форвард московского "Динамо" Максимилиан Филипп перенес операцию на запястье правой руки в клинике Берлина.В источнике
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