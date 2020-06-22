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Обольский отправится на просмотр в испанский клуб
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Soccernews.ru
  • Матч ТВ
  • Газета.Ru
  • Тульский футбол
Форвард "Динамо" Николай Обольский может продолжить карьеру в Испании. Футболист, у которого через неделю истекает контракт с московским клубом, отправится на просмотр в испанский клуб, выступающий во втором по силе дивизионе страны.В источнике
С чего всё начиналось
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Динамовец Обольский может перейти в испанский клуб

Как стало известно matchtv.ru, нападающий Николай Обольский, у которого в конце июня заканчивается контракт с московским «Динамо», отправится на просмотр в испанский клуб. Речь идет о команде из Сегунды.
Матч ТВ вчера в 12:28
Подробнее о событии
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Форвард «Динамо» Обольский пройдет просмотр в клубе Сегунды

Sports.ru вчера в 13:43
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Форвард «Динамо» Обольский отправится на просмотр в клуб второго дивизиона Испании

Sport24.ru вчера в 13:26 
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Обольский отправится на просмотр в испанский клуб

Футбол России вчера в 13:20
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