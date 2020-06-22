Обольский отправится на просмотр в испанский клуб

Форвард "Динамо" Николай Обольский может продолжить карьеру в Испании. Футболист, у которого через неделю истекает контракт с московским клубом, отправится на просмотр в испанский клуб, выступающий во втором по силе дивизионе страны.