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Дини: «Гей или бисексуал, вероятно, есть в каждой команде»
Футбол России
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Форвард "Уотфорда" Трой Дини предполагает, что в футбольных командах хватает представителей нетрадиционной сексуальной ориентации.В источнике
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Дини: «В каждой футбольной команде есть гей. Это сто процентов»

Soccer.ru 04:46 
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Футболист «Уотфорда»: «Гей или бисексуал есть, вероятно, в каждой футбольной команде»

BetOn 04:27
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Трой Дини: «Гей или бисексуал, вероятно, есть в каждой команде»

Sports.ru 04:12
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