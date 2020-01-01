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Динияр Билялетдинов: Насыпать сейчас кому-то в нашем футболе пять миллионов – это издевательство
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Вон, в США сразу раздали людям по 1200 долларов.В источнике
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