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Жота стал лучшим игроком недели в Лиге Европы
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Нападающий «Вулверхэмптона» Диогу Жота признан лучшим игроком недели в Лиге Европы, об этом сообщается в официальном Twitter УЕФА.В источнике
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Жота признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

Советский спорт 12:15 
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Нападающий «Вулверхэмптона» Жота стал лучшим игроком недели в Лиге Европы

Sportbox.RU 12:05
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Жота – игрок недели в ЛЕ. Годин, 3 игрока «Айнтрахта» и 2 из «Вулверхэмптона» – в команде недели

Sports.ru 10:22
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