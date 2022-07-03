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Директор «Аталанты» отреагировал на слухи о переходе Миранчука в «Торино»

Гендиректор "Аталанты" Лука Перкасси прокомментировал информацию, согласно которой полузащитник команды Алексей Миранчук может перейти в "Торино".
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Миранчук перешел в «Аталанту» из «Локомотива» в сентябре 2020 года.
Спорт-Экспресс
В прошедшем сезоне на счету Миранчука-старшего 25 матчей за бергамасков во всех турнирах, 2 забитых мяча и 5 голевых передач.
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Контракт россиянина с клубом рассчитан до лета 2024 года.
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