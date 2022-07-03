Sport.ruДиректор «Аталанты» отреагировал на слухи о переходе Миранчука в «Торино»Гендиректор "Аталанты" Лука Перкасси прокомментировал информацию, согласно которой полузащитник команды Алексей Миранчук может перейти в "Торино".Sport.ruМиранчук перешел в «Аталанту» из «Локомотива» в сентябре 2020 года.Спорт-ЭкспрессВ прошедшем сезоне на счету Миранчука-старшего 25 матчей за бергамасков во всех турнирах, 2 забитых мяча и 5 голевых передач.Футбол РоссииКонтракт россиянина с клубом рассчитан до лета 2024 года.Спорт-ЭкспрессЧитать далееСвернутьiReactorЕвро-футбол.руSports.ruMetaratingsИноПроСпортФАНПлеймейкерЧемпионатSport24.ruREGNUMФутбол РоссииFootballHDLiveResult.RuСпорт день за днемСоветский спортLegalbetПодробнее о событииГендиректор «Аталанты»: это нормально, что Минанчуком интересуются другие клубыBetassist10:58В «Аталанте» прокомментировали информацию об интересе «Торино» к МиранчукуЕвро-футбол.ру10:53В «Аталанте» прокомментировали интерес «Торино» к МиранчукуMetaratings10:45Гендиректор «Аталанты» прокомментировал информацию о переходе Миранчука в «Торино»Sport24.ru10:41Директор «Аталанты» высказался о возможном переходе Миранчука в «Торино»Чемпионат10:39Гендиректор «Аталанты» Перкасси высказался об интересе «Торино» к Алексею МиранчукуСпорт-Экспресс10:26Гендиректор «Аталанты» Лука Перкасси высказался об интересе «Торино» к Алексею МиранчукуSports.ru10:12Показать ещёОценить