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Директор «Чертаново» считает, что в РПЛ может играть 20 клубов
Soccernews.ru
  • Soccernews.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Soccer.ru
  • Sports.ru
Директор «Чертаново» дал понять, что его клуб не отказывает от повышения в классе и хотел бы играть в РПЛ. Ларин отметил, что видел вариант с увеличением числа участников в РПЛ до 18 клубов, но считает, что команд может быть и больше – 20.В источнике
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С чего всё начиналось
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В «Торпедо» предлагают не спешить с окончанием сезона ФНЛ, в «Чертаново» — за расширение РПЛ

Накануне собрания лиги, запланированного на 30 апреля, Sportbox.ru выяснил, что по этому поводу думают руководители клубов, расположившихся в таблице вслед за тандемом "Ротор" — "Химки", которым в РФС готовы вручить путевки в Тинькофф РПЛ 1.
Sportbox.RU 28 апреля в 17:16
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Гендиректор «Чертаново» считает, что сезон РПЛ не удастся завершить

Soccernews.ru 15:36
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Директор «Чертаново» — о 20 командах в РПЛ: прошу лигу и клубы пойти нам навстречу

Чемпионат 15:30
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Директор «Чертаново» о расширении РПЛ: «Было бы справедливо сыграть в 20 команд»

Sports.ru 12:48
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