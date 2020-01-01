Директор «Чертаново» считает, что в РПЛ может играть 20 клубов

Директор «Чертаново» дал понять, что его клуб не отказывает от повышения в классе и хотел бы играть в РПЛ. Ларин отметил, что видел вариант с увеличением числа участников в РПЛ до 18 клубов, но считает, что команд может быть и больше – 20.