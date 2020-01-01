НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
ЧемпионатЧемпионат
Директор «Фиорентины»: принёс коронавирус в дом, заболело 9 человек
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Soccernews.ru
Спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде рассказал, как лечился от коронавируса на протяжении 48 дней.В источнике
Подробнее о событии
alt

Директор «Фиорентины» сообщил, что стал разносчиком коронавируса в своей семье

Sportbox.RU 19:26
alt

Директор «Фиорентины» сообщил, что стал разносчиком коронавируса в своей семье

Матч ТВ 19:26
alt

Директор «Фиорентины»: «Принёс коронавирус в дом и заразил всю семью»

Soccer.ru 19:25 
реклама
Главное
Новости