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Директор «Интера» допускает, что сезон в Италии может быть не доигран
Нева Спорт
  • Вести.Ru4:03
Директор «Интера» Беппе Маротта считает, что сезон в Италии может быть не доигран в связи с массовой отменой матчей из-за коронавируса.В источнике
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Генеральный директор «Интера»: «Из-за коронавируса мы рискуем не завершить текущий сезон Серии А»

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Джузеппе Маротта: «Из-за переносов матчей мы рискуем не закончить сезон вовсе»

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В «Интере» допускают, что нынешний сезон Серии А не будет доигран из-за коронавируса

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