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Директор «Тамбова» призвал остановить РПЛ из-за коронавируса
RT на русском
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  • Газета.Ru
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Директор «Тамбова» Павел Худяков заявил о необходимости приостановить РПЛ из-за пандемии коронавируса.В источнике
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Директор «Тамбова» призвал остановить РПЛ из-за коронавируса

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Директор «Тамбова»: Если закрывать РПЛ, то полностью

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Директор «Тамбова» считает необходимым приостановить РПЛ

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