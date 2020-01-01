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Дмитрий Баринов рассказал, где хочет продолжить карьеру
Soccernews.ru
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Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, что он хотел бы перебраться в один из сильнейших европейских чемпионатов.В источнике
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Баринов: цель одна — уехать в Европу

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Дмитрий Баринов: Цель одна - уехать в Европу, желательно, лет на пять

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